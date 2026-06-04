Rusya ile Apple arasında MAX krizi: 20 milyon kullanıcı etkilendi

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Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, ABD merkezli Apple'ın Rusya'da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'a yönelik kısıtlama uyguladığını öne sürdü.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) gazetecilere açıklamalarda bulunan Şadayev, Apple'ın MAX'ı App Store'dan kaldırma kararını değerlendirdi.

"20 milyondan fazla kullanıcının erişimi sınırlandırıldı"

MAX'ın günlük kullanıcı sayısının 60 milyonu geçtiğini belirten Şadayev, uygulamayı kullananların yaklaşık yüzde 25-30'unun iOS işletim sistemli cihazlara sahip olduğunu söyledi.

Apple'ın herhangi bir gerekçe sunmadığını savunan Şadayev, şu ifadeleri kullandı:

"Apple, bu kararla iPhone ve iPad kullanan 20 milyondan fazla kullanıcının ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'a erişimini herhangi bir açıklama yapmadan sınırlandırdı."

Rusya'da yerli uygulamaya yönelim artmıştı

Rusya'da güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele gerekçesiyle WhatsApp ve Telegram'a erişimin tamamen engellenmesinin ardından, geçen yıl kullanıma sunulan yerli mesajlaşma platformu MAX yaygınlaşmaya başlamıştı.

Uygulama, özellikle kamu kurumları başta olmak üzere ülkede daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştı.