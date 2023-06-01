Rusya, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını durdurdu

Bakanlık Facebook'ta yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi, Rus heyetinin anlaşma kapsamında bir filoyu kaydetmeyi gerekçesiz bir şekilde reddetmesi nedeniyle 1 Haziran için denetim planı hazırlamanın imkansız olduğunu duyurdu" dedi.

Rusya, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının durumu hakkında sorulara yanıt vermedi.