Rusya: Kardeş Küba halkına en aktif şekilde destek vermeye devam edeceğiz

Rusya, ABD ile arasındaki gerilim her geçen gün artan Küba'ya desteğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu son derece zor dönemde kardeş Küba halkına en aktif şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Küba ile tam dayanışma içerisinde olduğumuzu yeniden teyit ediyor ve egemen bir devletin iç işlerine kaba bir şekilde müdahale etme, sindirme, yasadışı tek taraflı kısıtlayıcı önlemlerin uygulanması, tehdit ve şantaj gibi her türlü girişimi şiddetle kınıyoruz" dedi.

Rusya'nın sağlayacağı desteğin ayrıntılarına ilişkin detay vermeyen Zaharova, ABD'nin her türlü muhalefete karşı hoşgörüsüzlük sergilediğini belirtti.

ABD Raul Castro'yu cinayetle suçladı

ABD, dün Küba'nın eski lideri Raul Castro'yu cinayetle suçlamıştı. Suçlama, 1996 yılında Castro'ya muhalif pilotların Florida'da kurduğu "Brothers to the Rescue" adlı sivil toplum kuruluşuna ait iki uçağın Küba ordusuna ait jetler tarafından ada yakınlarında düşürülmesine dayanıyor.

Söz konusu olayda 4 kişi hayatını kaybetmiş, ABD ile Küba arasındaki ilişkiler ciddi biçimde gerilmişti.

ABD'nin Castro'ya yönelik suçlaması, askeri bir harekatın sinyali olarak yorumlandı. ABD, daha önce Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro'yu uyuşturucu kaçaklığı ile suçlamış ve geçtiğimiz ocak ayında düzenlediği operasyonla Maduro'yu Venezuela'dan ABD'ye kaçırarak gözaltına almıştı.