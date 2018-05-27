Rusya Kırım Köprüsü'nü S-300 ile korumaya başladı

27 Mayıs 2018

Rusya Güney Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada Rusya tarafından Rostov’a S-300 füze sisteminin yerleştirildiği belirtildi. Füze sistemlerinin kuruluş amacının ise Kırım Köprüsü, sahiller ve şehirleri korumak olduğu açıklandı.

Kerç boğazından Rusya’nın Krasnodar bölgesini Kırım’a bağlayan 19 kilometre ile Rusya’nın ve dünyanın en uzun köprüsü olma özelliği taşıyan Kırım Köprüsü, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in katıldığı törenle Mayıs ayı ortalarında açılmıştı. Kırım’da 2015 tarihinde yapılan referandumda sandıktan Rusya’ya katılım çıkmış, Ukrayna ise referanduma ve sonuca itiraz etmişti. Tüm itirazlara rağmen Kırım’ın Rusya topraklarına katılımı sağlanmıştı. Ukrayna ile Rusya arasında hala tartışmalı konumu olan Kırım için Rusya büyük yatırımlar yapıyor. Diğer taraftan sabotaj ve saldırı ihtimallerine karşı güvenlik önlemlerini arttırıyor. En büyük proje olan Kırım Köprüsü’nü korumak için Rusya tarafından önemli bir adım geldi.

Füze rampası yerleştirildi

Rusya Güney Askeri Bölgesi basın servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Rostov bölgesinde S-300 "Favorit" uçaksavar füze sistemleri konuşlandırdı. Füze sistemleri Rostov, Krasnodar bölgesi, Rusya’nın Karadeniz sahilleri ve en önemlisi Kırım köprüsünü korumak amacıyla sisteme girdi. Ayrıca S-300 füze sisteminde "Pantsir-S" modernize sisteminde kullanıldığı belirtildi. S-300 füze sistemleri, askeri grupları, stratejik nesleleri, askeri üstleri, balistik ve cruise füzelerini, insansız hava araçlarını, savunma ve saldırı uçaklarını ve endüstriyel tesisleri vurabilme özelliğine sahip savunma sistemleri. Füze sistemleri 300 km mesafedeki hedefe bin 200 metre hızla ulaşıp hedefi yok edebiliyor.

Kaynak: İHA