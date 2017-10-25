Rusya, Kırımlı liderleri serbest bıraktı
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Rusya işgali altında bulunan Kırım'da iki Tatar liderin serbest bırakıldığını belirtirken, yardımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Kırım’da Rus mahkemesinin hapis cezası verdiği Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov'un Türkiye'ye gönderildiği bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Çiygöz ve Ümerov’un serbest bırakılmasına katkısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Kırımlı iki liderin Ankara'ya geldiği, yarın ise Kiev'e gidecekleri belirtildi.
Kaynak: AA