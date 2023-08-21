Rusya, KKTC’yi kınayacak BMGK tasarısını veto etti

BM Güvenlik Kurulu’nun 5 daimi üyesinden ABD, Fransa, Çin ve İngiltere, KKTC’yi kınamak istedi ancak 5’nci üye Rusya tasarıyı veto etti.

Moskova, BM’nin dünyadaki asıl meselelere odaklanmasını istedi. KKTC Dışişleri Bakanlığı, “Çalışmalar BMBG bilgilendirildikten sonra başladı” diyerek Barış Gücü askerlerinin tavrını eleştirirken; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da “Pile halkı aslında 10 dakika gidebileceği yolu 1 saatte gidiyor. Yolun büyük kısmı da KKTC toprağı.

O bölgede batı kapısı dediğimiz bir kapı vardır ve onun kullanılması ile ilgili İngiliz İdaresi'ne başvuru yapıldı. Ancak olumlu bir yanıt alınamadı. Biz de Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni hayata geçirmeyi planladık” dedi. KKTC'nin çalışmalarını yürüttüğü proje, Pile'yi KKTC'nin Lefkoşa ilçesindeki Yiğitler köyüne bağlayan karayolunu genişletmeyi ve iyileştirmeyi hedefliyor.