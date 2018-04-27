Rusya Merkez Bankası faiz değiştirmedi

27 Nisan 2018

Rusya Merkez Bankası, yüzde 7,25 seviyesindeki politika faiz oranında değişiklik yapmadı.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, enflasyon risklerindeki azalmaya ve ekonomik hareketliliğin beklentiler doğrultusunda devam etmesine karşın enflasyon riskinin sürmesi nedeniyle politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Ülkede yıllık enflasyonun nisan ayı itibarıyla yüzde 2,5 seviyesinde olduğu belirtilen açıklamada, son dönemde artan jeopolitik riskler doğrultusunda Rus rublesinde yaşanan değer kaybı nedeniyle yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 4 seviyesine daha hızlı yaklaşılacağı belirtildi.

Açıklamada, mali politikanın bu yıl içerisinde daha nötr bir pozisyona geçeceğine işaret edilerek, faiz oranlarının daha da düşürülme potansiyelinin, gelişen piyasalarda artan faiz oranları nedeniyle azaldığı kaydedildi.

işsizlik oranının normal düzeyde devam ettiği vurgulanan açıklamada, ticari faaliyetlerin de tüketici fiyatlarına olumsuz bir etki yaratmadan büyümeye devam ettiği belirtildi.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, mart ayında politika faizini yüzde 7,25’e kadar düşürmüştü.

Kaynak: AA