Rusya Merkez Bankası yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları uzattı

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaların 31 Mart 2024’e kadar uzatıldığı belirtildi.

Rusya’da yaptırımlar nedeniyle Mart 2022 itibarıyla yurt dışına yapılacak para transferlerine çeşitli kısıtlamalar getirilmişti.

Buna göre, Rus vatandaşları ve dost ülkelerden yerleşik olmayanlar, yurt dışına bir ay içerisinde en fazla 1 milyon dolar değerinde para transferi gerçekleştirebiliyor.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, 20 Eylül’de yaptığı açıklamada, döviz kurundaki oynaklığı azaltmak için döviz kontrolüne yönelik bazı tedbirler almak istediklerini söylemişti.