Rusya, mevcut petrol fiyatlarından memnun

05 Ekim 2017

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rus Enerji Haftası Forumu'nda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile varılan anlaşma doğrultusunda katılımcı 24 ülkenin üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Petrol fiyatlarının dengelenmesiyle yapılan yatırım sayısının arttığını kaydeden Novak, "Mevcut petrol fiyatlarından memnunuz. Hedeflerimize ulaşmaya başladık. Piyasa da adım adım dengeleniyor. Birlikte petrol endüstrisinin toparlanmasını sağlayarak enerji piyasalarını daha güvenli hale getirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Novak, önemli düzeyde petrol üretimi kısıntısına gidildiğini anımsatarak, başka ülkelerin de bu karara katılımından memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Rus şirketlerin bu kısıntıya gönüllü olarak katıldığına dikkati çeken Novak, "Biz, önemli olanın istikrarlı bir gelecek olduğunu düşünüyoruz. Piyasada oynaklığın azalması için çabalıyoruz. Bu oynaklık geleceği etkiliyor. Dolayısıyla gelecekte daha fazla yatırım yapmak için bunu azaltmak önemli. Rus şirketleri bunun için çabalıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA