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Rusya Odessa'ya saldırdı, bir kişi öldü

Rusya'nın Odessa'ya yönelik düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Odessa Bölge Devlet İdaresi Başkanı Oleg Kiper, Telegram kanalındaki açıklamasında, Rusya'nın Odessa'ya yönelik saldırı düzenlediğini bildirdi.

Bunun bir terör saldırısı olduğunu belirten Kiper, saldırıda kentteki altyapı, ev ve dini yapıların hasar gördüğünü aktardı.

Kiper, "Saldırıda, 4'ü çocuk 18 kişi yaralandı. Maalesef, bir sivil yaşamını yitirdi. Yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Ayrıca, saldırı sonucu Odessa'daki Spaso-Preobrajenskiy Katedrali'nin büyük hasar gördüğü ve olay yerine Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov'un gittiği belirtildi.