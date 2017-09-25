Rusya: SDG mevzilerini vurmadık
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının Deyr ez Zor yakınlarında SDG mevzilerini vurduğu iddialarını reddetti.
Rus savaş uçaklarının, bugün SDG'nin, Deyr ez Zor vilayetinde İslam Devleti'nden aldıkları doğalgaz sahası yakınlarındaki mevzilerini vurduğu bildirilmişti.
Kürt ve Arap milis kuvvetlerin ittifakı olan SDG, Fırat nehrinin doğu kıyısında ABD öncülüğündeki jetler ve özel kuvvetlerle birlikte, DEAŞ'a karşı savaşıyor.
Bir yanda SDG, diğer yandan Rus hava kuvvetleriyle birlikte hareket eden Suriye ordusu, Deyr ez Zor'da ayrı ayrı saldırılarla İslam Devleti mevzilerine yaklaşıyorlar.
SDG sözcüsü Mustafa Bali "karadan ve havadan" düzenlenen saldırıda yaralanan SDG savaşçıları bulunduğunu söylemişti.
Rusya Savunma Bakanlığı ise bu iddiaları yalanladı.
Kaynak: AA