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Rusya: Suriye'deki üslerin güvenliği artırılacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki El Nusra militanlarının elinde taşınır füze sistemleri olduğunu belirterek, Rus üslerinin güvenliğinin artırılacağını duyurdu.

Rusya: Suriye'deki üslerin güvenliği artırılacak
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Rusya Savunma Bakanlığı, halen kuzey Suriye'de Tahrir el Şam grubu içinde savaşan Nusra
Cephesi militanlarının elinde taşınır füze sistemleri bulunduğunu açıkladı. Bakanlık, Suriye'deki Rus askeri üslerinin güvenliğinin de artırılacağını bildirdi.

Rusya, İdlib'deki çatışmasızlık bölgelerinde henüz Türkiye'nin gözlem noktaları kurmadığı yerlerdeki gelişmeleri yakından izlediklerini de belirtti.

El Kaide'nin Suriye koluna bağlı olan bu grup, Cumartesi günü bir Rus SU-25 savaş uçağını omuzdan ateşlenen uçaksavar füzesiyle vurmuştu.

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