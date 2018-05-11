Rusya, Suriye'ye S-300 füzeleri vermekten vazgeçiyor

11 Mayıs 2018

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri alandaki yardımcısı Vladimir Kozin, Izvestia gazetesinin Suriye'ye S-300 füzeleri verilmesi konusundaki sorusuna, "Şimdilik yeni ve modern hava savunma sistemlerinin teslimatı gibi bir konu konuşmuyoruz" dedi. Kozin, Suriye ordusunun "ihtiyacı olan her şeye sahip olduğunu" söyledi.

Rusya'nın açıklaması, Rusya'yı bu satıştan vazgeçirmeye çalışan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bu hafta Moskova'ya yaptığı ziyaretin ardından geldi.

Rusya geçen ay Suriye'ye Batılı ülkelerin yaptığı hava saldırılarının ardından, İsrail'in itirazlarına rağmen Suriye'ye bu silahları vereceğini açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da, Batı'dan gelen saldırıların Rusya'nın füzelerin satışı konusundaki her türlü ahlaki çekincesini ortadan kaldırdığını söylemişti.

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Kaynak: Reuters