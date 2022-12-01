Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuşan Duda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "acımasız" bir saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Duda, Polonya'nın AGİT dönem başkanlığına bu saldırganlığın damgasını vurduğunun altını çizerek "Ne yazık ki AGİT üye devletlerinden biri olan Rusya, tüm kuralları acımasızca ihlal etti. Hiç şüphe yok ki Rusya, politikasında uzlaşmaya varılamayan ve sözüne inanılamayan bir suç devletidir" diye konuştu.

Ukrayna'daki sivillerin planlı bir şekilde öldürüldüğünü öne süren Duda, buna göz yummayacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Duda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının normalleştirilmemesi gerektiğini belirterek "Sınırların zorla değiştirilmesini onaylayacak herhangi bir anlaşmayı kabul edemeyiz. Herhangi bir barış görüşmesi, Ukrayna makamlarının rızasıyla yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Moldova'nın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu konusunda da Rusya'nın iç güvenliği tehdit eden eylemleri olduğuna dikkati çeken Andrzej Duda, "Maalesef AGİT'in siyasi ve askeri boyuttaki imkanları yetersiz. Bu organizasyon, iyi niyet ve işbirliğine dayanmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.