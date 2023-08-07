Rusya, Uzay misyonu için kasaba boşaltacak

Rusya'nın Roscosmos Uzay Ajansı'nın açıklamasına göre ülke 1976'dan beri ilk defa Ay'a Uzay aracı gönderme görevini devreye aldı.

Bu kapsamda, Luna-25 Ay'a iniş aracı Moskova'nın yaklaşık 5,550 kilometre doğusundaki Vostochny Uzay Üssü'nden fırlatılacak.

Uzay aracının fırlatılacağı bölgenin güneybatısındaki Rusya'nın Khabarovsk bölgesindeki Shakhtinskyi meskûn bölgesinde yaşayanlar roket hızlandırıcılar araçtan koptuğunda bu bölgeye düşeceği tahmin edildiği için 11 Ağustos sabahı bölgeden çıkartılacak.

Güney kutba inen ilk araç

Roscosmos, Lunar-25'in Ay'ın güney kutbuna inen ilk araç olacağını belirtti. Aracın Ay'ın yüzeyinde bir yıl kalması bekleniyor.

Görevin ana hedefleri arasında yumuşak iniş teknolojilerini geliştirmek, Ay'ın iç yapısını araştırmak ve su gibi kaynakları aramak var.