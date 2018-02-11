Rusya ve ABD arasında 'Kaliningrad' gerilimi

11 Şubat 2018

Rusya Devlet Duması Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, ABD'nin, Rusya'nın Kaliningrad Oblastı'nda İskender füze komplekslerini yerleştirmesine ilişkin açıklamasını yorumlayarak, Rusya'nın gerekli gördüğü bölgelere silah yerleştirmeye devam edeceğini söyledi.

Şvıtkin, RT'ye yaptığı açıklamada, "İskender füze sistemleri bizim devletimizin ve müttefiklerimizin çıkarlarını koruyor. Biz bunları ve buna benzer silahları sınırlarımızı güçlendirmek ve ABD'nin bizim topraklarımıza yakın yerlerde füze savunma sistemleri ve askeri üsleri kurarak bozmaya çalıştığı dengeyi korumak için gerekli her yerde kullanacağız" dedi.

Şvıtkin, ABD'nin Rusya sınırlarında füze savunma sistemlerini yerleştirmesini de krizin artmasına neden olan eylemler olarak adlandırdı.

Rusya, NATO üyesi Polonya ve Litvanya ile sınırı olan en kalabalık bölgesi Kaliningrad'da nükleer yetenekli İskender füzelerini konuşlandırmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Resmi Sözcüsü Johnny Michael, İskender füzelerinin Kaliningrad'da kullanılmasının ABD ve Rusya arasındaki hiçbir ikili anlaşmayı ihlal etmediğini, fakat Rusya ve komşu ülkeler arasındaki krizi artırdığını ifade etmişti.

Kaynak: DHA