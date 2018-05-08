Rusya ve AB'den 'İran anlaşması' uyarısı

08 Mayıs 2018

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin 2015 yılında P5+1 ülkeleri ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi halinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bununla ilgili kararlar alacağını ve olumsuz sonuçların kaçınılmaz olacağını söyledi.



Peskov, "Elbette çok ciddi bir durumla karşı karşıya kalacağız. Konu, Moskova'da görüşülecek ve Putin tarafından kararlar alınacak" dedi.



Peskov, Avrupa ülkelerinin de anlaşmanın korunmasından yana olduğunun altını çizdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic de, İran nükleer anlaşmanın feshedilmemesi gerektiğini söyledi. Kocijancic, "Biz, İran nükleer anlaşmasının işe yaradığını düşünüyoruz ve bu nedenle de feshedilmemesi için kararlı tutum sergilemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasının geleceğine ilişkin kararını bugün açıklayacağını hatırlatan Kocijancic, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de karardan sonra bir açıklama yapacağını duyurdu. Trump'ın ne yönde bir karar vereceği konusunda yorum yapamayacağını belirten Kocijancic, AB'nin Avrupalı şirketlerin yararlarını gözetmeye devam edeceğine işaret etti.

Nükleer anlaşmanın ABD çıkarlarına aykırı olduğunu savunan Trump'ın önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2015 yılında İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin kararını TSİ 21.00'de açıklaması bekleniyor.

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