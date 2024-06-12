Rusya ve Çin'den 'Ay' ortaklığı: Türkiye de dahil oldu

Rusya ile Çin, Ay'a ortak istasyon kurmak üzere harekete geçiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'le 'Uluslararası Ay Bilim İstasyonu Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Kanun'u imzalayarak projeye nihai onayı verdi.

Geçtiğimiz 28 Mayıs'ta Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da, 5 Haziran'da ise parlamentonun üst kanadı Federal Konsey'de onaylanarak Putin'in önüne gelen kararnameye göre iki ülkenin iş birliğinde kurulacak Ay İstasyonu'nun 2027-2032 yılları arasında Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) tarafından hayata geçirilmesi ve ardından istasyonda çalışmaların başlaması bekleniyor.

Projeyle birlikte Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin (CNSA) ortak uzay çalışmaları yürütmesi planlanıyor.

Türkiye de dahil oldu

Roscosmos Genel Müdür Yardımcısı Sergey Savelyev, 28 Mayıs itibarıyla projeye Türkiye, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Belarus ve Güney Afrika dahil 12 ülkenin dahil olduğunu açıkladı.

Öte yandan, Rusya ve Çin hükümetleri arasında 25 Kasım 2022'de Uluslararası Bilimsel Ay İstasyonu kurulmasına ilişkin anlaşma imzalanmıştı.