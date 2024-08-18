Rusya'da 7,2 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Rusya'da Kamçatka Yarımadası'nın doğusunda 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami tehlikesinin bulunmadığını açıklandı.
Haber Merkezi
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Rusya'da Kamçatka Yarımadası'nın doğusunda 7,2 büyüklüğünde deprem oldu. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre deprem 51 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin ardından Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi Tsunami uyarısında bulundu. Ancak Acil Durum Bakanlığı Kamçatka açıklarında meydana gelen depremin ardından tsunami tehlikesinin bulunmadığını belirtti.
Bölgedeki binalarda hasar tespit çalışmaları gerçekleştiriliyor.