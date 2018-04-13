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Rusya'da askeri helikopter düştü

Rus Baltık Deniz Filosuna ait düşen Ka-29 tipi helikopterdeki 2 pilot hayatını kaybetti.

Rusya'da askeri helikopter düştü
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Rusya’nın Kaliningrad şehrinde Ka-29 tipi askeri helikopterin test uçuşu esnasında Baltık Denizine düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Rus Baltık Deniz Filosu basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ka-29 tipi askeri helikopter Baltık Denizi üzerinde gece testine çıktı.

Açıklamada, helikopterin düşüş nedeninin henüz bilinmediği, uçuş ekibinde bulunan 2 pilotun da hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca uçuşun normal hava koşullarında gerçekleştiğine dikkat çekildi.

1980’lerin başında Rus Kamov tasarım bürosunda geliştirilen Ka-29 tipi helikopterler, savaş gemilerine kolay iniş kalkış gerçekleştirmek ve bu gemilere kargo taşımak için tasarlandı.

Kaynak: AA

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