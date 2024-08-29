Rusya'da eski Savunma Bakanı Yardımcısı Popov 'dolandırıcılık' şüphesiyle gözaltına alındı

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'da eski Savunma Bakanı Yardımcısı Pavel Popov'un, dolandırıcılık şüphesiyle açılan dava kapsamında gözaltına alındı.

Popov'un 2021-2024 döneminde Rus askeri teçhizatının yer aldığı "Patriot" Parkının geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu olduğu ve bu dönemde zimmetine para geçirdiği öne sürüldü.

Ağustos başında Rusya Savunma Bakanlığı Yenilikçi Gelişim Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Vladimir Şesterov ile "Patriot" Parkı Müdürü Vyaçeslav Ahmedov'a yönelik dolandırıcılık şüphesiyle dava açılmıştı.

Daha önce de Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov ve Savunma Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Yuriy Kuznetsov rüşvet iddiasıyla tutuklanmıştı.

Mayısta da Rusya'da eski ordu komutanı Tümgeneral İvan Popov'un dolandırıcılık şüphesiyle tutuklandığı bildirilmişti.