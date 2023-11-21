Rusya'da Ukrayna'nın Eurovision birincisi için arama kararı
Rusya, 2016'da Eurovision'u kazanan Kırım Tatar Türkü Jamala'yı 'arananlar' listesine ekleyerek tutuklama kararı çıkardı.
Gerçek adı Susana Jamaladinova olan şarkıcı, 2016 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nı '1944' adlı şarkısıyla kazanmıştı. Şarkıda Tatar Türklerinin Sovyetler rejimi tarafından Kırım'dan sürülmesi anlatılıyordu. Sürgünde binlerce Kırımlı yaşamını yitirmişti.
Rusya merkezli Mediazona adlı haber sitesinde göre Rusya'da bir mahkeme geçen ay şarkıcı hakkında gıyaben tutuklama kararı çıkardı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştiren Jamala, Rus ordusu hakkında 'yalan bilgiler yaymakla' suçlanıyor
Rus Telegram kanalı Shot ise Jamala'nın arananlar listesine eklenmesinin nedeninin, Rusya'nın Ukrayna'nın Buça kasabasında geçen yıl sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamlara yönelik paylaşımları olduğunu bildirdi.
* Fotoğraf: Albin Olsson