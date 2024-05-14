Rusya'da üst düzey bürokrata rüşvet baskını: Evinden 1 milyon dolarlık ziynet eşyası çıktı
Rusya Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı Yuriy Kuznetsov, 2021 - 2023 yıllarında bazı özel şirketlerden rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklandı. Kuznetsov'un evinde yaklaşık 1 milyon dolarlık ziynet eşyası bulundu.
Rusya Soruşturma Komitesinin açıklamasında, Rusya Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı Yuriy Kuznetsov aleyhine rüşvet aldığı gerekçesiyle dava açıldığı belirtildi.
Soruşturmada, Kuznetsov’un 2021 ila 2023 yıllarında özel şirketlerden rüşvet aldığının tespit edildiği, Kuznetsov'un evinde yapılan aramada da değeri 100 milyon rubleyi (yaklaşık 1 milyon dolar) aşan ziynet eşyası bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, mahkemenin Kuznetsov’un tutuklanmasına karar verdiği bildirildi.