Rusya'da yeni hükümet belli oldu

18 Mayıs 2018

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dimitriy Medvedev'in sunduğu yeni kabineyi onayladı.

Ülkede mart ayında düzenlenen seçimlerde dördündü kez devlet başkanı seçilen Putin, Medvedev tarafından sunulan kabineyi onaylayarak, yeni kabinede yer alan isimlerin kendilerini kanıtlamış, tecrübeli isimler olduğunu belirtti.

Yeni kabinede Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin görevlerine devam edecek isimler arasında ön plana çıkıyor.

Türkiye’de özellikle Türk domatesinin ithalatına karşı çıkan açıklamalarıyla tanınan Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev ise koltuğunu Dimitriy Patruşev’e bırakırken, başbakan yardımcıları İgor Şuvalov ve Arkadiy Dvorkoviç de yeni kabinede yer almayacak.

Maliye Bakanı Anton Siluanov, görevini koruyup, aynı zamanda başbakan birinci yardımcılığı görevine yükseltilirken, Ticaret Bakanı Denis Manturov, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Maksim Topilin ve Spor Bakanı Pavel Kolobkov da koltuğunu koruyan isimler arasında yer aldı.

Putin, mart ayında yapılan seçimlerde elde ettiği başarıyla normal şartlarda 6 yıl sürecek yeni dönemine 7 Mayıs’ta yemin ederek başlamıştı. Yemin töreninin ardından yenisinin kurulması için hükümet istifa etmiş, Putin’in başbakan adayı olarak bir kez daha Medvedev’i göstermesinin ardından Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma teklifi onaylamıştı.

Rusya'da Putin'in başbakan adayı yine Medvedev

Kaynak: AA