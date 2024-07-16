Rusya'dan 'ABD' açıklaması: 'Müdahale etmeyeceğiz'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’de Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump’a yönelik suikast girişiminin etkileriyle ilgili yerel basına açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iç siyasal süreçlere hiçbir zaman müdahale etmediğini ve etme niyetinde olmadığını belirten Peskov, “Diğer bir konu ise dünyanın geri kalanı gibi biz de orada olup bitenleri yakından takip ediyoruz. Çünkü burası dünyanın en büyük ekonomisi ve Savunma Bakanlığı'na diğer tüm ülkelerin toplamından daha fazla para harcayan en güçlü askeri ülke” dedi.

Peskov, bu nedenle böyle bir ülkede seçim kampanyası sırasında şiddetin hakim olmasının Rusya dahil tüm dünyayı endişelendiren bir konu olduğunu söyledi.

Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya eyaletinin Butler şehrindeki seçim mitinginde silahlı saldırıya uğramıştı. Trump sağ kulağından yaralanırken, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks, Gizli Servis tarafından olay yerinde öldürülmüştü.