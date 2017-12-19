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Rusya'dan 'ABD casusu' iddiası

Rusya'da bir Norveç vatandaşının casusluk iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

Rusya'dan 'ABD casusu' iddiası
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Rusya, bir Norveç vatandaşını casusluk iddiasıyla tutukladı. Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), casusluk yaptığı iddiasıyla bir Norveçliyi tutukladığını duyurdu.

Haberde, Norveç vatandaşının Rus donanmasına ait gizli bilgileri ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) aktarmakla suçlandığı belirtildi. Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Norveç vatandaşının casusluk iddiasıyla tutuklandığı doğrulandı ancak bu kişi hakkında bilgi verilmedi.

Öte yandan, İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, tutuklanan Norveç vatandaşının 60 yaşında olduğu ve daha önce Rusya-Norveç sınırında Kızılhaç Teşkilatında çalıştığı öne sürüldü.

Kaynak: AA

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