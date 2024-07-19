Rusya’dan ABD’li gazeteciye casusluktan 16 yıl hapis cezası

The Wall Street Journal (WSJ )gazetesinin 32 yaşındaki Moskova muhabiri ABD vatandaşı Evan Gershkovich, 29 Mart 2023’te Yekaterinburg kentinde haber çalışması yaptığı sırada Rus ordusunun sanayi kompleksi verilerini topladığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındığı tarihten bu yana hapishanede tutuklu bulunan gazeteci bugün hakim karşısına çıktı. Rusya’da mahkeme, bugün gerçekleştirilen üçüncü duruşmada Gershkovich’i casusluktan suçlu bularak 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. WSJ davayı bir “aldatmaca” olarak nitelendirirken Gershkovich hakkındaki suçlamaları reddetti.

Soğuk Savaş’tan bu yana tutuklanan ilk ABD’li gazeteci

Rus savcıların, CIA emriyle Ukrayna savaşı için tank üreten bir şirket hakkında gizli bilgi topladığını ifade ettiği Gershkovich, Soğuk Savaş’tan bu yana casuslukla Rusya’da tutuklanan ilk ABD’li gazeteci oldu.