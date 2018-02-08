Rusya'dan ABD'ye Suriye tepkisi

08 Şubat 2018

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriye'de kurduğu güvenlik bölgesinin IŞİD militanlarının hükümet güçlerinden gizlenmesine yardımcı olduğunu savundu.

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, "ABD'nin Suriye'nin güneyindeki Tanf kırsalında kendi üssü etrafında tek taraflı olarak kurduğu 55 kilometrelik güvenlik bölgesi, IŞİD'in geri kalan militanları tarafından kullanılıyor. Militanlar, bu geniş bölgede Suriye hükümet güçlerinden gizlenme, burada gruplaşma ve çöl bölgelerine yeniden sızmak için silahlanma imkanı buluyor" dedi.

Sputnik'te yer alan haberde, Zaharova, IŞİD militanlarının Tanf'ta kendilerini özgür hissettiklerini kaydederek, militanların daha önce Halep kent sınırına kadar uzanan bölgede uzun mesafeli saldırılar düzenlediğini anımsattı.

"ABD'nin askeri varlığı Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik ciddi bir meydan okuma"

Zaharova, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının barışçıl sürece ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik ciddi bir meydana okuma olduğunu iddia etti.

"ABD, teyit edilmemiş bilgi yayma faaliyetlerini artırdı"

Öte yandan Zaharova, ABD'nin Suriye'de kimyasal silah kullanımı konusunda Rusya'ya yönelttiği suçlamalara yanıt verdi.

Zaharova, "ABD Dışişleri Bakanlığı ve bazı resmi yetkililer, Suriye'de kimyasal silah kullanımında Rusya'nın sorumluluğu olduğunu öne sürdü. Tüm bunları tek kelimeyle 'kinaye' olarak tanımlayabileceğimizi düşünüyorum. Ancak ABD'nin son dönemde teyit edilmemiş bilgi yayma faaliyetini artırdığını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

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