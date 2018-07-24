Rusya'dan ABD'ye Suriye uyarısı: Tek mümkün yolu var

24 Temmuz 2018

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'de askeri operasyon gerçekleştirmeye devam etmek için hiçbir yasal dayanağı olmadığı ifade edilerek, ülkedeki varlığını sürdürmek için tek mümkün yolun Moskova ve Şam ile göçmenlerin geri dönmesi için işbirliği yapmak olduğu dile getirildi.

Konaşenkov, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel'in göçmenlerin Suriye'ye dönmesi konusunda Rusya ile işbirliği yapılamayacağı yönündeki açıklamalarını değerlendiren Konaşenkov, ABD ordusunun Suriye'de operasyonlarına devam etmesi için yasal bir zemin olmadığını söyledi.

Sputnik'te yer alan haberde Konaşenkov "Mevcut durumda ABD'nin Suriye'de kalması için tek bir fırsat var. O da Rusya ve ülkenin meşru hükümeti ile göçmenlerin ve yerleri değiştirilen sivillerin evlerine döndürülmesinde işbirliği yapmak" dedi.

Konaşenkov, ABD'nin Suriye'de kalmak için her zaman IŞİD ve El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam) ile mücadele kılıfını kullandığını belirtti ve Votel'in açıklamalarıyla ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi pozisyonunu itibarsızlaştırıp ülkede bulunmalarını daha da gayrimeşru hale getirdiğini söyledi.

"İşbirliği yapmıyorlarsa süreci engellemesinler"

Konaşenkov "ABD, Ortadoğu'da böyle bir işbirliği imkânı görmüyorsa, en iyi sonuç ülkedeki barış sürecini engellememeleri ve ABD askerlerini en kısa zamanda Suriye topraklarından çıkarmaları olacaktır" dedi.

Konaşenkov, Rusya 2015'te Suriye'deki operasyonlarını başlatana kadar, ABD ile koalisyonun eylemsizliği yüzünden ülkedeki terörist sayısında ve teröristlerin kontrolündeki bölgelerde sadece artış gözlendiğini ifade etti.

"Suriye ordusu son 3 yılda Rusya'nın desteğiyle ülkenin neredeyse tamamını teröristlerden temizledi. ABD'nin bunu bilmemesi imkânsız" diyen Konaşenkov, bir sonraki görevlerinin ülkeye barışın getirilmesi ve göçmenlerin evlerine dönmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Konaşenkov, Suriye ordusuna yardım için Rusya tarafından göçmenlere yönelik bir kabul ve yerleştirme merkezi kurulduğunu ifade etti.

Konaşenkov, Rus uçaklarının Rusya, Ermenistan ve Fransa'dan Suriyelilere insani yardım götürmeye devam ettiğini kaydetti.

Rusya’dan ABD’ye Suriye suçlaması