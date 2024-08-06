Rusya'dan Batı'ya: Ukrayna meselesi çözümüne ilişkin süreci engelliyorsunuz

Şoygu, Bakü'deki görüşmelerde 'Güney Kafkasya'daki güvenlik durumu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması, Batı'nın bölgedeki süreçlere müdahalesi, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, İran ve Türkiye'nin katılımıyla 3+3 formatını' ele aldıklarını söyledi.

Putin'in teklifine tepkisiz kalındı

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, haziranda "Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabilecekleri" yönündeki teklifini hatırlattı.

Şoygu, Ukrayna'nın bu teklife tepkisiz kaldığını belirterek, şunları kaydetti: "Onlar, Kopenhag veya İsviçre formatları tarzında kabul edilemez inisiyatifler öne sürerek, Ukrayna meselesi çözümü sürecinde ilerlemenin sağlanmasını engelliyorlar. Batılılar, Rusya'yı uzun bir müzakere sürecine sürükleyebileceklerini ve Moskova'nın savaş alanında zayıflamasına yönelik senaryoyu uygulayabileceklerini düşünüyorlarsa çok yanılıyorlar."

İki ayda 420 kilometrekare toprak kurtardık

Şoygu, "İki ay içinde birliklerimizin kurtardığı topraklara 420 kilometrekare eklendi. Ukrayna ordusu, 115 bin askerini kaybetti. Bu büyük bir rakam. Yani bir ayda neredeyse 60 bin asker kayıp. Eğer Başkan'ımızın talepleri yerine getirilseydi, tüm bunlar durdurulabilirdi. Bu nedenle pozisyonumuz net: birliklerimiz ilerleyecek" ifadelerini kullandı.