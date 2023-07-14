Rusya'dan denizcilere 'mayın' uyarısı
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz’in kuzeybatı bölgesinde Ukrayna’ya ait deniz mayınının kontrolsüz bir şekilde hareket ederken tespit edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’in kuzeybatısında tespit edilen mayın nedeniyle denizcilerin uyarıldığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz’in kuzeybatı bölgesinde Ukrayna’ya ait deniz mayınının kontrolsüz bir şekilde hareket ederken tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu gelişme nedeniyle bölgedeki denizcilere uyarı verildiği kaydedilen açıklamada, “Rusya Karadeniz Filo Komutanlığı, Karadeniz'in kuzeybatısındaki bir güzergahta mayın tehlikesi bulunduğuna dair denizcilere uyarıda bulundu.” denildi.
Açıklamada, “Tespit edilen mayın, Ukrayna donanması tarafından 2022 yılının başlarında Karadeniz kıyısında yapılan mayınlama çalışmaları sırasında kullanılmıştı." ifadesine yer verildi.