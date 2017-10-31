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Rusya'dan PYD'ye davet 

Reuters, Rusya'nın 'Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri' ülkede düzenlenecek Suriye Halkları Kongresi'ne davet ettiğini duyurdu.

Rusya'dan PYD'ye davet 
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Reuters'ın haberine göre, Rusya PYD'yi ülkede düzenlenecek, Suriye Halkları Kongresi'ne davet ettiği. Reuters'a konuşan ve PYD'ye danışmanlık yapan Badran Jia Kurd isimli kişi, "Bu konu hakkında çalışma yürütüyorum ve şu ana kadar pozitif bir duruşumuz oldu" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye yönelik söz konusu davetinin Türkiye'nin tepkisini çekmesi bekleniyor.

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