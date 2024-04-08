Rusya'dan Türkiye açıklaması: 'Mali konularda temaslar yürütüyoruz'

Rusya Devlet Başkanlığı sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ve Türkiye'nin mevcut durumdan bir çıkış yolu bulmak için mali konularda çalışma temasları yürüttüğünü söyledi.

İki ülke arasında yaşanan banka transferlerindeki sorunlara ilişkin Peskov, "Sorunlar kesinlikle mevcut, ancak bu sorunların nedeninin ne olduğu açık" dedi.

Ria Novosti'de yer alan habere göre, Peskov, mali anlaşmalardaki sorunların Rus ve Türk ekonomisindeki aktörlere zarar verdiğini "Bu durum hem bizim hem de Türk müteşebbislerin çıkarlarına ciddi zarar vermektedir" sözleriyle belirtti.

Şubat ayında Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Alexei Erkhov, iki ülke arasındaki banka transferlerinde ciddi sorunlar yaşandığını bildirmişti. O dönemde bu sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların ikili düzeyde devam ettiği bildirilmişti.