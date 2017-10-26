Rusya'dan Twitter'ın yasak kararına tepki

26 Ekim 2017

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, RT ve Sputnik'e ait tüm hesapların Twitter üzerinden reklam vermesine yönelik yasağa ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Twitter tarafından getirilen söz konusu yasağa mutlaka karşılık verileceğini belirten Zaharova, "ABD istihbarat kurumları tarafından dikte edilen bu adım, gerek ulusal gerekse de uluslararası ifade özgürlüğünün vahim bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Sosyal paylaşım sitesi bugün Twitter'dan yapılan açıklamada, "ABD İstihbarat Grubu'nun yaptığı araştırmanın sonucuna göre, RT ve Sputnik, Rus hükümeti adına 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale etme girişiminde bulunmuştur. Bu, Twitter'da istemediğimiz bir şeydir. Yürüttüğümüz iç soruşturmanın ardından, Russia Today ve Sputnik'in sahip olduğu bütün hesaplardan reklam alınmayacaktır." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: AA