Rusya'dan uçak yakıtı ihracatına 5 aylık yasak

Rusya hükümeti, uçak yakıtı ihracatına yönelik yeni bir karar aldı. Yapılan resmi açıklamaya göre, uçak yakıtının yurt dışına satışına 30 Kasım'a kadar geçici olarak ara verilecek.

İç piyasayı korumaya yönelik adım atıldı

Hükümet tarafından yayımlanan açıklamada, söz konusu yasağın 5 ay boyunca yürürlükte kalacağı belirtilirken, uygulamanın iç piyasadaki yakıt arzını güvence altına almak amacıyla hayata geçirildiği vurgulandı. Açıklamada, "Alınan kararın amacı, iç yakıt piyasasında istikrarlı bir durum sağlamaktır" denildi.

Öte yandan, hükümetler arasında imzalanan anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilen yakıt sevkiyatlarının bu kısıtlamadan etkilenmeyeceği ifade edildi.

Rusya yönetimi, iç piyasada arz güvenliğini korumak amacıyla daha önce de çeşitli yakıt ürünlerinde ihracat kısıtlamalarına gitmişti. Bu kapsamda benzin ihracatı da 1 Nisan itibarıyla durdurulmuştu.