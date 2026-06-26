Rusya'dan yakıt stoku açıklaması: Sevkiyatlar yeniden düzenleniyor

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, akaryakıt tedarikinde yaşanan sorunlara değinerek sevkiyatların ihtiyaçlara göre yeniden düzenlendiğini ve piyasanın dengelenmesinin zaman alacağını ifade etti.

Novak, yaşanan yoğunluğun talebi yüzde 20-30 artırdığını belirterek, "Piyasada yeterli yakıtımız var." dedi. Novak, dizel yakıt ihracat yasağı ihtimalinin de bugün yapılacak toplantıda ele alınacağını bildirildi.

Zabaykalye bölgesinde bireysel satışa kısıtlama

Öte yandan, Zabaykalye bölgesinde arz sıkıntısı nedeniyle bireysel müşterilere akaryakıt satışına kısıtlama getirildi.

Bölgesel hükümetten yapılan yazılı açıklamada, bireysel müşterilerin her seferinde en fazla 15 litre akaryakıt satın alabileceği belirtilerek, bu tedbirin bölgedeki yakıt sıkıntısının etkilerini azaltmak ve akaryakıt dağıtımını dengelemek amacıyla uygulamaya konulduğuna işaret edildi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken, Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracatı kısıtlıyor. Son dönemde ülkenin 20'ye yakın bölgesinde akaryakıt satışlarına benzer kısıtlamalar getirildi.