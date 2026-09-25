Rusya'nın dev petrol rafinerisine İHA saldırısı
Rusya'nın Perm bölgesi sabah saatlerinden itibaren yoğun İHA saldırılarının hedefi oldu. Saldırılarda ülkenin en büyük petrol rafinerilerinden Permnefteorgsintez'in bulunduğu sanayi bölgesi hedef alınırken, hava savunma sistemleri devreye girdi.
Rusya'nın Perm bölgesi yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırısına sahne oldu. Ülkenin en büyük petrol rafinerilerinden Permnefteorgsintez'in bulunduğu sanayi bölgesinin hedef alındığı bildirilirken, hava savunma sistemleri İHA'lara müdahale etti.
Perm Valisi Dmitriy Mahonin, saldırıların sabah saatlerinden itibaren devam ettiğini açıkladı.
Mahonin, bölgedeki sanayi tesisinin de İHA'ların hedefi olduğunu belirtti.
Hava savunma sistemleri devreye girdi
Bölgeye yönelen İHA'lara hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini aktaran Mahonin, ilk belirlemelere göre saldırılarda yaralanan olmadığını bildirdi.
Saldırının ardından acil durum ve operasyon ekipleri sanayi tesisinde çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki inceleme ve çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Yılda 13 milyon ton petrol işleyebiliyor
Saldırının gerçekleştiği sanayi bölgesinde bulunan Permnefteorgsintez, Rusya'nın petrol işleme kapasitesi bakımından yedinci büyük rafinerisi konumunda bulunuyor.
Ülkenin önemli petrol işleme tesisleri arasında yer alan rafineri, yılda 13 milyon tona kadar ham petrol işleme kapasitesine sahip.