Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 25 arttı

12 Ekim 2017

Rusya Federal Gümrük Servisinden yapılan açıklamada, ülkenin ihracatının bu yılın sekiz ayında 219,8 milyar dolar, ithalatının ise 149,6 milyar düzeyinde gerçekleştiği belirtildi.

Rusya’nın ticaret fazlasının ağustos ayında geçen yıla göre yüzde 42,7 artarak 6,6 milyar dolara çıktığı kaydedilen açıklamada, ülkenin dış ticaret fazlasının bu yılın sekiz ayında 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 80 milyar dolara yükseldiği bilgisi yer aldı.

Rusya’nın dış ticaret hacminin bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 26,7 artarak 369,4 milyar dolara çıktığı kaydedildi.

Kaynak: AA