Rusya'nın gözü, tarihin en büyük halka arzında

14 Şubat 2018

Suudi Arabistan devletine ait dünyanın en büyük enerji şirketi Saudi Aramco’nun halka arzına Rusya'da dahil olabilir.

Bloomberg News'in haberine göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dimitriyev, Rusya'daki bazı bankaların ve Rus-Çin yatırım fonlarının, Aramco'nun halka arzına yatırım yapmak istediğini açıkladı.

Suudi Arabistan, bu yıl sonuna dek Aramco'nun yüzde 5'ini halka arz etmeyi planlıyor. Bu, tarihin en büyük halka arzı olacak.

Petrol alanında Suudi Arabistan'ın en büyük rakibi olan Rusya, düşen petrol fiyatlarına karşı Suudi Arabistan öncülüğündeki OPEC ülkeleriyle petrol üretiminde kısıntıya gitme konusunda anlaşmaya varmıştı.

Rusya Enerji Bakanı Riyad'da

Öte yandan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, bugün Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ı başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda kabul etti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra enerji alanında iş birliğini güçlendirme yolları ele alındı.

Kral Selman ile Rus Bakan Novak'ın, özellikle dünya petrol stokları fazlalığının azaltılması için üretici ülkelerin öncülüğünde petrol piyasasının yeniden dengelenmesi konusunu değerlendirdiği aktarıldı.

Görüşmeye Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Emir Abdulaziz bin Suud bin Nayif, Devlet Bakanı Musaid bin Muhammed el-Ayban, Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid Falih, Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Nizar bin Ubeyd el-Medeni ile Rusya'nın Riyad Büyükelçisi Sergei Kozlov da katıldı.

Saudi Aramco anonim şirket olacak