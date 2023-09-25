Rusya'nın ham petrol ihracatı yüzde 50 arttı

Financial Times da (FT) yer alan haber Kper adlı analiz şirketinin verilerine dayandırıldı. Avrupa Birliği (AB), G7 ülkeleri ve Avustralya, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşa sağladığı finansmanı azaltabilmek için Rus petrolünün varil başına 60 dolardan pahalıya satılmasını engelleyen tavan fiyat uygulamasını 5 Aralık'ta devreye almıştı.

Ancak, Kyiv School of Economics'in (KSE) tahminlerinin yer aldığı FT'nin haberine göre Rus petrol gelirleri ham petrol fiyatlarındaki sürekli artış ve Rusya'nın kendi petrolüne uyguladığı indirimi azaltması nedeniyle yükselebilir. FT'nin gemicilik ve sigorta kayıtlarını analiz ettiği haberde deniz yoluyla taşınan Rus ham petrolünün neredeyse dörtte üçünün Ağustos'ta Batı'nın sigortası olmadan taşındığı görüldü.

Rusya, deniz yoluyla taşınan dizel ve motorin ihracatını Eylül'ün ilk 20 gününde Ağustos'un aynı dönemine kıyasla neredeyse %30 azaltarak yaklaşık 1.7 milyon tona indirdi. Rusya'nın geçen hafta duyurduğu pek çok ülkeye dizel ve motorin ihracatını geçici olarak yasaklama kararının da arzın daha fazla daralmasına yol açması bekleniyor.