Rusya'nın saldırılarında ölenlerin sayısı 29'a yükseldi

Rusya'nın, sabah saatlerinde Kiev'in çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 29'a yükseldiği bildirildi. Yüzlerce kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda, Kiev'in ana çocuk hastanesi de hedef oldu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya güçlerinin 40'ı aşkın füze fırlattığını, farklı şehirlere yönelik bu saldırılarda altyapıya, işyeri ve konutlara zarar verdiğini ileri sürdü.

Zelenski, “Kiev'deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesi sadece Ukrayna'nın değil Avrupa'nın da en önemli hastanelerinden biri. Hastane binlerce çocuğu kurtardı ve sağlığına kavuşturdu. Şimdi bir Rus saldırısında hasar gördü, insanlar enkaz altında, yaralı ve ölülerin kesin sayısı şu anda bilinmiyor” dedi.

Kievli yetkililer, kente yönelik saldırıda en az 10 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Daha sonra yapılan açıklamada, bir başka saldırıda da dört kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, Zelenski'nin memleketi Kryviy Rih'e yönelik saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 31 kişinin yaralandığını bildirmişti. Donetsk Bölge Valisi de füzelerin bir sanayi tesisine isabet etmesi üzerine doğudaki Pokrovsk'ta üç kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Hastanenin camları kırıldı, dış kaplaması döküldü

Kiev Valisi Vitali Klitschko, başkente yönelik saldırının, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana düzenlenen en büyük saldırılardan biri olduğunu savundu.

Klitschko, saldırıda kentin ana çocuk hastanesinin de zarar gördüğünü, hastanenin camlarının kırılıp dış kaplamasının döküldüğünü, anne-babaların ellerinde bebekleriyle sokağa çıktığını anlattı. 33 yaşındaki Svitlana Kravchenko, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bir patlama duyduk, sonra üzerimize molozlar dökülmeye başladı" dedi.

2 aylık bebeklerinin zarar görmediğini anlatan Kravchenko saldırıda yaralanırken, araçları da binadan düşen molozların altında kaldı. Kravchenko, "Korkunçtu; nefes alamadım. (Bebeğimi) korumaya çalıştım. Nefes alabilsin diye bezle üzerini örtmeye çalıştım" diye konuştu.