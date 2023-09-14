Rusya'nın Saratov kentinde doğalgaz boru hattı alev aldı
Rusya'nın güneyindeki Saratov kentinde bir doğalgaz boru hattı basınç kaybının ardından alev aldı.
Haber Merkezi
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Rusya'nın güneyindeki Saratov kentinde bir doğalgaz boru hattı basınç kaybının ardından alev aldı.
Rus RIA haber ajansının dün acil durum servislerine dayandırdığı habere göre, Moskova'nın yaklaşık 850 kilometre güneydoğusundaki Peschany Umyot - Storozhevka boru hattında çıkan yangında kimse yaralanmadı. Boru hattının operatörü Gazprom Transgaz Saratov olaya dair soruları henüz yanıtlamadı.