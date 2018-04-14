Rusya'nın tasarısı BMGK'de kabul edilmedi

14 Nisan 2018

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusyanın talebiyle ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenlemesi üzerine acil toplandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley toplantıda yaptığı konuşmada, "Birleşik Krallık, Fransa ve ABD intikam almak, cezalandırmak ya da güç göstermek için değil, Suriye rejimini insanlığa karşı işlediği vahşetten sorumlu tutmak ve kimyasal silahların bir daha kullanımını engellemek için harekete geçti.'' dedi.

Diplomasiye defalarca şans verdiklerini ancak Rusya'nın BMGK'de kimyasal silah kullanımını konusunda 6 kez veto hakkını kullandığını belirten Haley, şöyle konuştu:

''Suriye stratejimiz değişmedi. Ancak Suriye rejimi kimyasal silah kullanmaya devam ederek bizi harekete geçmeye zorladı. ABD Başkanı Trump ile bu sabah konuştum ve Suriye rejimi bu zehirli gazı tekrar kullanırsa ABD'nin hedefe kilitli ve yüklü olduğunu söyledi. Başkanımız kırmızı çizgisi aşıldığında bunu uygular.''

"Saldırgan davranışınız durumu daha da zorlaştıracak"

Toplantıda operasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Bunlar holiganlık yaklaşımları değil mi?" diye sordu.

"Tüm silahlar barışçıl faaliyetler için kullanılmalıydı" diyen Nebenzya, "Suriye'de herhangi bir ekonomik aktivitesi olmamalı mı? Suriye taş devrine mi dönüştürülmeye çalışılıyor. Siz Suriye halkının çok uzun zamandır zorluklar yaşadığını biliyorsunuz. Sizin saldırgan davranışınız durumları daha da zorlaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

"ABD ayak sürüyor"

Nebenzya, "ABD, Suriye'de bulunmasının tek sebebinin terörle mücadele olduğnu söylüyor. Bu konuda büyük bir şüphemiz var. ABD bazı bölgelerin yeniden inşası için ayak sürüyor ve bunu gerçekleştirmiyor" dedi. Nebenzya, "Siyasi sürecin BM çatısı sürecinde bazı farklılıklara rağmen hızlı bir şekilde ele alınması gerekmekte" diye konuştu.

''BM Sözleşmesi suçları korumak için tasarlanmadı''

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde rejimin kimyasal silah kullandığı konusunda hiç şüphelerinin olmadığını belirtti.

Delattre, ''BM Sözleşmesi'nin ihlal edildiğini söyleyenlere şunu hatırlatayım, bu sözleşme suçluları korumak için tasarlanmadı.'' değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere: Rusya'dan ders alacak halimiz yok

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise İngiltere'nin, Suriye'deki kimyasal saldırıdan rejimin sorumlu olduğundan emin olduğunu belirtti.

Rejimin kimyasal silah kullanmaya devam ettiğini ve Suriye'de krizin başından beri BMGK'nin 113 kez toplandığını dile getiren Pierce, ''Uluslararası hukuk konusunda Rusya'dan ders alacak halim yok.'' dedi.

Çin: Toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Ma Zhaoxu da ülkesinin uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı olduğunu, egemen bir devletin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını savunduklarını ve tek taraflı eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve BM Sözleşmesi'ne ters düştüğünü söyledi.

BMGK'nin geçici üyelerinden Bolivya'nın BM Daimi Temsilcisi Sacha Sergio Llorentty Soliz ise Rusya'nın ''uluslararası hukukun ihlal edildiği'' açıklamalarına destek verdi.

Soliz, BMGK'nin üç daimi üyesinin, Suriye'ye yönelik hava saldırılarıyla ''BM Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini'', bunun konsey için ''karanlık bir gün'' olduğunu kaydetti.

Tasarı kabul edilmedi

Öte yandan Rusya'nın BMGK'ye sunduğu ve ABD, Fransa ile İngiltere'nin kınanmasının istendiği tasarı, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi.

Rusya'nın tasarısına sadece Çin ve Bolivya destek verdi. Tasarıya ABD, İngiltere, Fransa, İsveç, Polonya, Fildişi Sahili, Kuveyt ve Hollanda karşı çıktı. Konseyin geçici üyelerinden Peru, Kazakistan, Etiyopya ve Ekvator Ginesi ise çekimser kaldı.

Rusya, tasarıda ayrıca Suriye'ye karşı saldırgan tavra derhal son verilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılmasını talep ediyordu.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Pentagon: Esad'a mesaj gönderdik

NATO, Suriye rejimini kınadı