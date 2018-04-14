NATO, Suriye rejimini kınadı
Brüksel'deki NATO Karargahındaki olağanüstü toplantının ardından, müttefiklerin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Esad rejimine yönelik operasyonuna "tam destek verdikleri" açıklandı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Esad'ı kimyasal silah kullandığı için kınadı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD öncülüğündeki Suriye operasyonuna destek verdiklerini açıkladı.
Brüksel'deki olağanüstü NATO toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Beşar Esad rejimini Doğu Guta'da kimyasal silah kullanmasından dolayı kınadı.
Stoltenberg, operasyondan önce NATO'nun bütün yolları tükettiğini hatırlatarak, askeri çözüm dışında bir seçenek kalmadığını, uluslararası toplumun güçlü bir cevap vermesi gerektiğini belirtti.
Öte yandan, NATO karargahındaki toplantının ardından açıklanan sonuç bildirgesinde müttefiklerin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esad rejimine yönelik operasyonuna "tam destek verdikleri" bildirildi.
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Kaynak: AA