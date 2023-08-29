Rusya'ya askeri teçhizat için parça satan çifte vatandaş tutuklandı

Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Waldemar W.’nin Almanya'nın batısındaki şirketi aracılığıyla Ocak 2020-Mart 2023 döneminde 26 kez Rusya'da askeri teçhizat ve aksesuar üreten bir şirkete toplam 715 bin avro değerinde parça sattığı belirtildi.

Açıklamada, Waldemar W.'nin uluslararası elektronik parçaların ticaretine yönelik iki şirketin genel müdürü olduğu ve sattığı parçaların, Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'da uçurduğu "Orlan 10" insansız hava aracında kullanıldığı aktarıldı.

Önce ithalat, sonra ihracat

Ambargoyu delmek için Waldemar W.’nin elektronik parçaları önce yurt dışından Almanya'ya ithal ettiği kaydedilen açıklamada, ardından da bu parçaları Rusya'da bulunan iki paravan şirkete aktardığı ifade edildi.

Açıklamada, daha sonra paravan şirketlerin, parçaları Rus askeri teçhizat üreticisine gönderdiği ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Waldemar W’nin yurt dışındaki hayali alıcıların yardımıyla malları Dubai ve Litvanya gibi başka ülkeler üzerinden göndermeye başladığı iddia edildi.

Söz konusu elektronik parçaların, Avrupa Birliği'nin 2014 yılında Kırım'ı yasa dışı ilhakı nedeniyle Moskova'ya karşı uyguladığı yaptırımlar kapsamında bulunuyordu.