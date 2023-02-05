Rusya'ya yaptırım kararı sonrası Suudi Arabistan'dan enerji açığı uyarısı

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Salman yaptırımlar, ambargolar ve yatırım eksikliğinin piyasa üzerindeki etlilerini değerlendiririrken bu sorunların ileride enerji ihtiyacının karşılanamamasıyla sonuçlanacağı uyarısında bulundu.

Prens Abdülaziz, ticaret önlemlerinin enerji piyasasını nasıl etkileyeceğine ilişkin bir soruya yanıt olarak Riyad'da katıldığı bir endüstri konferansında şunları söyledi: "Yaptırımlar, ambargolar, yatırım eksikliği denen tüm bu şeyler, yalnızca tek bir şekilde sonuçlanabilir. En çok ihtiyaç duyulduğu anda her türden enerji kaynağının olmaması.”

Prens ayrıca Suudi Arabistan'ın Ukrayna'ya Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) göndermek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. LPG en çok yemek pişirmek ve ısınmada kullanılıyor.

Dünyanın geri kalanı OPEC+'ya güvenmeli

Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım uygulayarak Rusya'nın enerji ihracatını azaltmış ve diğer Batılı güçler de Moskova'nın Ukrayna'daki savaşını finanse etme kabiliyetini daha da sınırlamak için önlemler almıştı.

2022'de enerji piyasası dinamiklerinden ne gibi dersler çıkarıldığı sorusuna Prens Abdülaziz, en önemlisinin dünyanın geri kalanı için "OPEC+'ya güvenmek" olduğunu söyledi.

Kendimizi siyasi konulara dahil etmiyoruz

Prens, "Biz sorumlu bir ülkeler grubuyuz, enerji ve petrol piyasalarıyla ilgili politika konularını tamamen bir siloda ele alıyoruz ve kendimizi siyasi konulara dahil etmiyoruz" dedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerini ve Rusya dahil diğerlerini içeren bir ittifak olan OPEC+, enerji pazarını desteklemek amacıyla geçtiğimiz yıl üretim hedefini Kasım ayından 2023 sonuna kadar günlük 2 milyon varil yani dünya talebinin yaklaşık yüzde 2'si kadar düşürme konusunda anlaşmıştı.