Ryanair, yüksek maliyetler nedeniyle trafiğini yüzde 20 azaltıyor

Ryanair'den yapılan açıklamada, "Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketi kapasitesini İtalya, Polonya ve İspanya gibi daha düşük maliyetli diğer AB ülkelerine kaydırırken, bu kesintiler Ryanair'in Berlin'deki uçak sayısının 9'dan 7'ye düşmesine ve 750 bin koltuk ve 6 rota (Brüksel, Hanya, Kaunas, Krakow, Lüksemburg, Riga) kaybına neden olacak" ifadeleri yer aldı.

Ryanair, daha önce Almanya'dan havacılık vergisi artışını askıya almasını ve hava trafik kontrol ücretlerini düşürmesini talep etmişti. İrlanda merkezli şirket, bunların sağlanmaması halinde, başkent Berlin'deki hizmetlerini azaltacağı ve kapasitesini diğer AB ülkelerine kaydıracağını açıklamıştı.