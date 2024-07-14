Saldırı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Biz vızıltı sesi duyduğumda...

Eski ABD Başkanı Donald Trump, dünya tarihine geçen bu suikast teşebbüsü sonrası ilk açıklamasında, "bir kurşunla vurulduğunu ve kurşunun sağ kulağının üst kısmını delip geçtiğini" ifade etti.

Trump, kendine ait Truth adlı sosyal mecran üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir vızıltı sesi, silah sesleri duyduğumda bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım ve kurşunun derimi parçaladığını hissettim. Çok fazla kanama oldu, o zaman ne olduğunu anladım” ifadelerini kullandı.

Hızlı karşılıkları için Gizli Servis elemanlarına ve kolluk güçlerine teşekkür eden Trump, "En önemlisi, mitingde hayatını kaybeden kişinin ailesine ve ağır yaralanan bir başka kişinin ailesine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Donald Trump mesajında, “Ülkemizde böyle bir eylemin gerçekleşmesi inanılmaz. Şu anda ölü olan saldırgan hakkında hiçbir şey bilinmiyor" diye ekledi. Trump “Tanrı Amerika’yı kutsasın” mesajıyla paylaşımını sonlandırdı.