Trump'a suikast girişimi ABD seçimlerini nasıl etkiler? İşte dikkat çeken yorum...

Donald Trump’ın ABD Başkanlığı’nı Demokrat Joe Biden’dan almak için 5 Kasım’da Cumhuriyetçi Parti’den aday olması hemen hemen kesinleşti.

Pennsylvania Butler’da miting sırasında silahlı saldırıya uğrayan ve kulağından yaralanan Donald Trump’ın sağlık durumu iyi, hayati tehlikesi bulunmuyor.

Trump suikast teşebbüsünden kılpayı kurtulurken, bu hadisenin Başkanlık Seçimleri’ne etkisinin nasıl olacağı ise merak konusu.

BBC Kuzey Amerika Editörü Sarah Smith, olaydan kısa süre sonra yaptığı değerlendirmede, “Bu, seçim kampanyasını yeniden şekillendirecek” ifadesini kullandı. Smith’in BBC Canlı. Blog’da yayınlanan yorumu şöyle:

* Yüzünde kanlarla, Gizli Servis tarafından apar topar sahneden indirilirken yumruğu havada meydan okuyan Donald Trump’ın sıra dışı görüntüleri sadece tarih yazmakla kalmıyor, kasım ayındaki başkanlık seçimlerinin de gidişatını değiştirebilir.

* Bu şok edici siyasi şiddet eyleminin kampanya üzerinde kaçınılmaz etkileri olacak.

* Oğlu Eric Trump tarafından hızla sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta şu yazıyordu: “Amerika’nın ihtiyaç duyduğu savaşçı bu.”

Biden reklâmları durdurdu ama...

* Başkan Joe Biden silahlı saldırıdan kısa bir süre sonra televizyona çıktı ve Amerika'da bu tür siyasi şiddete yer olmadığını söyledi. Cumhuriyetçi rakibi için duyduğu endişeyi dile getirdi ve bu gecenin ilerleyen saatlerinde kendisiyle konuşmayı umduğunu söyledi.

* Biden'ın seçim kampanyası, şu anda Donald Trump'a saldırmanın uygunsuz olacağına açıkça inanarak ve bunun yerine yaşananları kınamaya odaklanarak tüm siyasi açıklamaları durdurdu ve televizyon reklamlarını mümkün olan en kısa sürede kaldırmak için çalışıyor.

Obama, Bush, Clinton, Carter...

* Siyasi yelpazenin dört bir yanından politikacılar -başka pek az konuda hemfikir olan insanlar- şiddetin demokraside yeri olmadığını söylemek için bir araya geliyorlar.

* Eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton ve Jimmy Carter şiddeti kınamakta gecikmediler ve Trump'ın ciddi şekilde yaralanmamış olmasından duydukları rahatlamayı dile getirdiler.

* Ancak Trump'ın en yakın müttefikleri ve destekçilerinden bazıları şimdiden şiddet olaylarından Biden'ı sorumlu tutarken, Cumhuriyetçi bir kongre üyesi de X'te yaptığı bir paylaşımda başkanı "suikastı kışkırtmakla" suçladı.

Trump'ın müttefikleri Biden'ı suçluyor

* Trump'ın başkan yardımcısı adayı olmak için kısa listede olduğu düşünülen Senatör JD Vance, Biden kampanyasının söyleminin doğrudan bu olaya yol açtığını söyledi.

* Diğer Cumhuriyetçi politikacılar da benzer şeyler söylüyorlar ve bu söylemlerin rakipleri tarafından Amerikan siyasetinin tehlikeli bir döneminde kışkırtıcı olarak kınanacağı neredeyse kesin.

* Daha şimdiden, son derece şok edici bir olay nedeniyle çok çirkin bir kavgaya dönüşebilecek savaş çizgilerinin çizildiğini görebiliyoruz. Bu durum seçim kampanyasını yeniden şekillendirecektir.