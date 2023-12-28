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Salgınların iki ana nedeni: El Nino ve iklim değişikliği

İklim değişikliği ve El Nino, dünya çapında halk sağlığı konusunda yeni endişelere yol açıyor. Çünkü uzmanlara göre, daha sıcak ve yağışlı havalar bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yardımcı oluyor.

Haber Merkezi
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EMRE ERGÜL

Yıl 2015-16… Okyanus sularının ısınmasına neden olan El Nino ha­va olayı meydana geldi, etkisi 1 yıl sürdü. Tarihe geçen üç “en sert” El Nino döneminden bi­riydi. (Diğer ikisi, 1982-83 ve 1997-98’di). Güney Amerika ülkeleri Venezüela ve Brezil­ya’da sıtma, Pasifik Adaları’n­da dang humması, Asya ülke­leri Hindistan ve Bangladeş’te kolera vakaları patladı.

Dünya, 2018-19’da bir başka El Nino dönemi yaşadı ancak etkisi 2015-16 gibi sert olmadı. Temmuzda yeni bir El Nino dö­nemine girdik… Sağlık uzman­ları endişeli: Dünya çapında halk sağlığı tehlikeye uğrayabi­lir, çünkü bu kez El Nino’ya en az onun kadar tehlikeli bir şey eşlik ediyor: İklim krizi…

İngiliz Financial Times ga­zetesine konuşan Hawaii Üni­versitesi’nden araştırmacıla­ra göre, “insanların karşılaştığı tüm bulaşıcı hastalıkların yak­laşık yüzde 58'i iklim değişik­liği nedeniyle daha da kötüle­şebilir.” Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı’ndan (UKH­SA) Richard Gleave de aynı dü­şüncede: “İklimimiz değişme­ye devam ettikçe, olumsuz hava olayları daha yaygın ve daha yo­ğun hale geliyor, bu da hastalık­ların yayılması için uygun ko­şullar yaratıyor.”

Uzmanlara göre, El Nino ve iklim krizinin “cephedeki en büyük silahları” ise sıtma, dang humması ve lyme has­talığını yayan sivrisinekler ve keneler. Örneğin şiddetli sel felaketleri, Pakistan ve Bang­ladeş gibi ülkelerdeki dang humması salgınlarını artır­dı. Bangladeş’te bu yıl şu ana kadar 157 bin dang humması görüldü, ölenlerin sayısı 778’e ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, bunun nedeni olumsuz hava koşulları ve sı­caklıklar yüzünden sivrisinek nüfusunun artması…

Tropikal ve subtropikal böl­gelerde görülen dang humma­sı, insanlara sivrisinekler ara­cılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel ola­rak hafif ateşe yol açan has­talık, bazı vakalarda ölüme neden oluyor. Vaka sayıları, genellikle yağış dönemleri ola­rak bilinen mart, haziran, eylül ve aralık aylarında artış göste­riyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağış­ların sıtma ve dang humma­sı taşıyan sivrisineklerin art­masına sebep olduğunu be­lirtiyor. Bu hastalığa yol açan sivrisinek türünün su biri­kintilerinde larva oluşturma­sı nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanma­sı gerekiyor. Bangladeş'te daha önce dang humması nedeniy­le bir yıl içinde gerçekleşen en fazla ölüm 2022'de 281 olarak kayıtlara geçmişti.

Çok uzağa gitmeyelim… Siv­risinek bağlantılı hastalık­lar Avrupa’da da artıyor. Asya Kaplan sivrisinekleri yüzün­den Fransa’daki dang humması vaka sayısı “uçuşa geçti.” 2009- 2021 yılları arasında ülkede toplam 48 dang humması vaka­sı görülürken; sadece 2022’de 65 vaka kayıtlara geçti.

DSÖ Halk Sağlığı Direktö­rü Maria Neira’nın mesajı net: "İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki sonuçlarına hazır­lıklı olmamız gerekiyor. İklim değişikliği sağlığımızı etkili­yor; buna göre daha iddialı bir şekilde tepki vermemiz gereki­yor. İnsan sağlığı, hayvan sağ­lığı, çevre sağlığı ve çevre ara­sındaki etkileşime bakmak ya­pabileceğimiz en iyi şeylerden biri. İklim değişikliğini azaltır­sak, sağlık açısından faydaları çok büyük olacak.”